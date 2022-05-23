Леся Цуренко покидает Ролан Гаррос на старте соревнований

Леся Цуренко покидает Открытый чемпионат Франции. В первом круге она не смогла переиграть Игу Швёнтек.

Roland Garros. Первый круг

Леся Цуренко - Ига Швёнтек 2:6, 0:6

Теннисистки провели на корте около часа. Цуренко не удалось прервать победную серию польки, которая составляет уже 29 матчей подряд.

Для украинки это был седьмой матч против действующей первой ракетки мира, в котором она потерпела поражение.

Ига Швёнтек во втором круге Ролан Гаррос встретится с победительницей матча между украинкой Даяной Ястремской и Элисон Риск из США.