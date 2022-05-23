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Леся Цуренко покидает Ролан Гаррос на старте соревнований

Теннис
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Теннисистка провела откровенно плохой матч

Леся Цуренко покидает Ролан Гаррос на старте соревнований

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Леся Цуренко покидает Открытый чемпионат Франции. В первом круге она не смогла переиграть Игу Швёнтек.

Roland Garros. Первый круг
Леся Цуренко - Ига Швёнтек 2:6, 0:6

Теннисистки провели на корте около часа. Цуренко не удалось прервать победную серию польки, которая составляет уже 29 матчей подряд.

Для украинки это был седьмой матч против действующей первой ракетки мира, в котором она потерпела поражение.

Ига Швёнтек во втором круге Ролан Гаррос встретится с победительницей матча между украинкой Даяной Ястремской и Элисон Риск из США.

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В статье: Леся Цуренко Ига Швёнтек
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