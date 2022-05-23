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Наоми Осака может пропустить Уимблдон

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Наоми Осака может пропустить Уимблдон

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Четырёхкратная чемпионка турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, японка Наоми Осака рассказала, что может не приехать на Уимблдон 2022 года, после того как организаторы отстранили российских и белорусских спортсменов.

"Я не на сто процентов уверена, что приеду на Уимблдон. Я хотела бы приобрести ещё немного опыта игры на траве. Но я из тех игроков, кто получает мотивацию, когда смотрит, как поднимается рейтинг.

У меня чувство, что для меня это будет что-то вроде выставочного турнира, если я выступлю на Уимблдоне без очков. Знаю, что это не так. Но мой мозг чувствует именно так. Я не могу выкладываться на сто процентов, когда речь идёт о чём-то вроде выставочного турнира.

Я ещё не приняла решения. Но больше склоняюсь к тому, чтобы не играть, учитывая нынешние обстоятельства", — приводит слова Осаки Inews.

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В статье: Наоми Осака
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