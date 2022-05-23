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Ястремская уступила в первом круге Ролан Гаррос

Теннис
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Даяна снова уступила Элисон Риск

Ястремская уступила в первом круге Ролан Гаррос

Фото: NBC Sports

Новина українською

Даяна Ястремская проиграла в первом круге на Открытом чемпионате Франции. Украинка уступила Элисон Риск.

Roland Garros. Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) - Элисон Риск (США) 3:6, 3:6

После второго гейма в первом сете матч был прерван из-за дождя. Теннисистки вернулись на корт спустя два часа. Ястремская потерпела второе поражение от Риск в этом году. В апреле она проиграла американке в рамках противостояния сборных в Кубке Билли Джин Кинг.

Даяне не удаётся выиграть стартовый матч в Париже уже в третий раз. Украинка уступала в первом круге турнира в 2019 и 2020 годах.

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В статье: Даяна Ястремская
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