Леся Цуренко: Мне попался сложный соперник для первого круга Ролан Гаррос

Украинская теннисистка прокомментировала свое поражение в первом круге Открытого чемпионата Франции от Иги Швёнтек.

"Очень сложный соперник для первого круга. Сейчас Ига играет потрясающе. Практически все удары она выполняет очень близко к линиям. Из-за этого бороться с ней или придумать что-то очень трудно. Как мы видим, практически она сейчас выигрывает все свои матчи. И я почувствовала просто «вау», потому что у нее настолько высокий уровень и она подает очень хорошо. Это практически скорость мужской подачи. Так что, да, у неё очень высокий уровень сейчас.

Конечно, это не лучшие чувства, что у меня такая жеребьевка и я играю третий раз подряд с первой ракеткой мира на старте "Шлема". Я играла с Барти, когда она была в отличной форме и все выигрывала. Та же самая история и сейчас. Но мне нравится играть на больших кортах. Я очень хочу вернуться на хороший уровень в плане игры и поиграть еще. К сожалению, это не самая лучшая сетка, которая может этому поспособствовать. Но я хотя бы прохожу квалификацию и выигрываю несколько матчей. Я хочу продолжать играть и побеждать.

В чем разница, когда играешь с Игой и Эшли? Думаю, у них похожий стиль игры. Эш чуть больше пользуется резаными ударами на бекхенде, но скорость примерно та же самая, так же точки, куда направлена подача. Очень стабильная игра с задней линии. Вот вам и причины, почему они становятся первыми ракетками мира.

Видела ли я, что Швёнтек играла с сине-желтой ленточкой? Да, она всегда ее носит. Я очень ценю поддержку, которую показывает нам Ига, и вообще Польша, которая так много делает для Украины. Они все потрясающие. Их люди, их президент, их политики, все. Украинцы и украинские беженцы получают от них невероятную поддержку. И все то, что я вижу по телевизору, эту дружбу между Украиной и Польшей, это просто потрясающе".