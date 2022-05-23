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Надаль приблизился к 300-й победе на ТБШ, благодаря успеху в матче Ролан Гаррос

Теннис
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Испанец провел три идентичных сета

Надаль приблизился к 300-й победе на ТБШ, благодаря успеху в матче Ролан Гаррос

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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21-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции.

В стартовом матче 35-летний Надаль (5) уверенно обыграл представителя Австралии Джордана Томпсона.

Рафаэль Надаль - Джордан Томпсон 6:2, 6:2, 6:2

Встреча продлилась 2 часа 4 минуты. Надаль один раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал семь брейк-пойнтов из 11. На счету Томпсона — пять эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из двух.

В следующем раунде соревнований Надаль сразится с представителем Франции Корентеном Муте (WC).

Стоит отметить, что Рафа одержал 299-ю победу на турнирах "Большого шлема", сравнявшись по этому показателю с 18-кратной победительницей ТБШ американкой Крис Эверт.

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В статье: Рафаэль Надаль
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