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Надаль поднялся на вторую строчку по числу побед на одном турнире серии Большого шлема
Лучше Федерера
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль, сегодня, 23 мая, успешно дебютировавший на Открытом чемпионате Франции – 2022, установил очередное достижение.
Напомним, в матче первого круга Надаль обыграл в двух сетах австралийца Джордана Томпсона (82) и одержал 106-ю победу на турнире "Большого шлема", сравнявшись по этому показателю с 23-кратной победительницей ТБШ американкой Сереной Уильямс.
Лучше Серены и Рафы только Мартина Навратилова в активе которой 120 побед на Уимблдоне.
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