Надаль поднялся на вторую строчку по числу побед на одном турнире серии Большого шлема

Бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль, сегодня, 23 мая, успешно дебютировавший на Открытом чемпионате Франции – 2022, установил очередное достижение.

Напомним, в матче первого круга Надаль обыграл в двух сетах австралийца Джордана Томпсона (82) и одержал 106-ю победу на турнире "Большого шлема", сравнявшись по этому показателю с 23-кратной победительницей ТБШ американкой Сереной Уильямс.

Лучше Серены и Рафы только Мартина Навратилова в активе которой 120 побед на Уимблдоне.