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Серена Уильямс похвасталась новым платьем

Теннис
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Теннисистка любит показывать свои обновки

Серена Уильямс похвасталась новым платьем

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

23-кратная чемпионка турниров "Большого шлема" и бывшая первая ракетка мира, американская теннисистка Серена Уильямс предстала перед поклонниками в платье зебровой расцветки.

"Утверждайся в своей необузданности", – написала спортсменка в социальных сетях.

Последний титул на турнире "Большого шлема" Серена завоевала в 2017 году, когда обыграла свою сестру Винус Уильямс в финале Открытого чемпионата Австралии.

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В статье: Серена Уильямс
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