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Серена Уильямс похвасталась новым платьем
Теннисистка любит показывать свои обновки
фото - flashscore.com.ua
23-кратная чемпионка турниров "Большого шлема" и бывшая первая ракетка мира, американская теннисистка Серена Уильямс предстала перед поклонниками в платье зебровой расцветки.
"Утверждайся в своей необузданности", – написала спортсменка в социальных сетях.
Последний титул на турнире "Большого шлема" Серена завоевала в 2017 году, когда обыграла свою сестру Винус Уильямс в финале Открытого чемпионата Австралии.
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