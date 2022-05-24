Серена Уильямс похвасталась новым платьем

23-кратная чемпионка турниров "Большого шлема" и бывшая первая ракетка мира, американская теннисистка Серена Уильямс предстала перед поклонниками в платье зебровой расцветки.

"Утверждайся в своей необузданности", – написала спортсменка в социальных сетях.

Последний титул на турнире "Большого шлема" Серена завоевала в 2017 году, когда обыграла свою сестру Винус Уильямс в финале Открытого чемпионата Австралии.