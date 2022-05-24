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Ангелина Калинина после завершения Ролан Гаррос станет первой ракеткой Украины

Теннис
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Украинка впервые смогла добиться такого результата

Ангелина Калинина после завершения Ролан Гаррос станет первой ракеткой Украины

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинская теннисистка Ангелина Калинина пробилась ко второму кругу Открытого чемпионата Франции по теннису.

В первом круге 25-летняя теннисистка одержала победу и стала первой ракеткой Украины после завершения Ролана Гарроса.

Напомним, до этого это почетное место занимала Элина Свитолина.

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В статье: Ангелина Калинина
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