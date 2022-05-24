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Ролан Гаррос. Марта Костюк не смогла преодолеть первый раунд соревнований

Теннис
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Украинка оказалась не готова к этому матчу

Ролан Гаррос. Марта Костюк не смогла преодолеть первый раунд соревнований

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк уступила египтянке Маяр Шериф в первом раунде Roland Garros.

Роланд Гаррос. WTA

Марта Костюк – Маяр Шериф 3:6, 5:7

За 1 час 39 минут матча Костюк оформила один эйс, пять раз ошиблась при подаче и реализовала один брейк-пойнт. В свою очередь, 49-й номер рейтинга WTA Шериф трижды подала навылет, допустила две двойные ошибки и совершила четыре брейка.

В следующем раунде Открытого чемпионата Франции Шериф встретится со словенкой Тамарой Зиданшек или американкой Клер Лиу.

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В статье: Марта Костюк
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Источник:
XSport.ua

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