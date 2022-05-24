Ролан Гаррос. Марта Костюк не смогла преодолеть первый раунд соревнований

Украинская теннисистка Марта Костюк уступила египтянке Маяр Шериф в первом раунде Roland Garros.

Роланд Гаррос. WTA

Марта Костюк – Маяр Шериф 3:6, 5:7

За 1 час 39 минут матча Костюк оформила один эйс, пять раз ошиблась при подаче и реализовала один брейк-пойнт. В свою очередь, 49-й номер рейтинга WTA Шериф трижды подала навылет, допустила две двойные ошибки и совершила четыре брейка.

В следующем раунде Открытого чемпионата Франции Шериф встретится со словенкой Тамарой Зиданшек или американкой Клер Лиу.