Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Энди Маррей поддержал отстранение россиян и белорусов от участия в Уимблдоне
По его мнению, топ-теннисистам нужно участвовать в нем
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Трёхкратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, британец Энди Маррей прокомментировал решение ATP и WTA лишить Уимблдон рейтинговых очков за решение организаторов отстранить россиян и белорусов от турнира.
"Я слежу за гольфом очень внимательно, но понятия не имею, сколько рейтинговых очков получает победитель "Мастерса". Мы с друзьями любим футбол, но никто из нас не знает и не интересуется, сколько рейтинговых очков получает команда за победу на чемпионате мира. Но я точно могу сказать, кто выиграл "Мастерс" и чемпионат мира.
Рискну предположить, что большинство людей, которые смотрят Уимблдон на центральном корте, через пару недель не будут помнить, сколько очков получил игрок за победу в третьем раунде. Но я гарантирую, что они запомнят, кто победил.
Уимблдон никогда не будет выставочным турниром. И никогда не будет восприниматься таковым. Всё", — написал Маррей в своём "твиттере".
Популярное сейчас
- Довбик согласовал условия контракта с итальянским клубом - СМИ
- СМИ: Ярмоленко определился с чемпионатом, в котором хочет продолжить карьеру
- Еще двенадцать воздушных целей. Генштаб обновил данные о потерях россиян на войне в Украине
- Определились соперницы всех украинок на старте Ролан Гаррос
- Принц Чарльз получил в подарок украинскую марку про русский военный корабль. ФОТО
- В Финляндии выпустили пиво по случаю вступления страны в НАТО. ФОТО