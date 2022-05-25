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Энди Маррей поддержал отстранение россиян и белорусов от участия в Уимблдоне

Теннис
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По его мнению, топ-теннисистам нужно участвовать в нем

Энди Маррей поддержал отстранение россиян и белорусов от участия в Уимблдоне

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Трёхкратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, британец Энди Маррей прокомментировал решение ATP и WTA лишить Уимблдон рейтинговых очков за решение организаторов отстранить россиян и белорусов от турнира.

"Я слежу за гольфом очень внимательно, но понятия не имею, сколько рейтинговых очков получает победитель "Мастерса". Мы с друзьями любим футбол, но никто из нас не знает и не интересуется, сколько рейтинговых очков получает команда за победу на чемпионате мира. Но я точно могу сказать, кто выиграл "Мастерс" и чемпионат мира.

Рискну предположить, что большинство людей, которые смотрят Уимблдон на центральном корте, через пару недель не будут помнить, сколько очков получил игрок за победу в третьем раунде. Но я гарантирую, что они запомнят, кто победил.

Уимблдон никогда не будет выставочным турниром. И никогда не будет восприниматься таковым. Всё", — написал Маррей в своём "твиттере".

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В статье: Энди Маррей
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