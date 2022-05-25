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Третья ракетка мира покидает Ролан Гаррос
Саккари не смогла обыграть представительницу Чехии
фото - flashscore.com.ua
Третья ракетка мира представительница Греции Мария Саккари сенсационно не сумела пробиться в третий круг Открытого чемпионата Франции – 2022.
В матче второго раунда прошлогодняя полуфиналистка Саккари (4) проиграла представительнице Чехии Каролине Муховой.
Мария Саккари - Каролина Мухова 6:7 (5:7), 6:7 (4:7)
Встреча продлилась 2 часа 30 минут. Саккари пять раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи. На счету Муховой — четыре эйса, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из 16.
В следующем раунде Мухова сразится с американкой Амандой Анисимовой (27).
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