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Третья ракетка мира покидает Ролан Гаррос

Теннис
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Саккари не смогла обыграть представительницу Чехии

Третья ракетка мира покидает Ролан Гаррос

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

Третья ракетка мира представительница Греции Мария Саккари сенсационно не сумела пробиться в третий круг Открытого чемпионата Франции – 2022.

В матче второго раунда прошлогодняя полуфиналистка Саккари (4) проиграла представительнице Чехии Каролине Муховой.

Мария Саккари - Каролина Мухова 6:7 (5:7), 6:7 (4:7)

Встреча продлилась 2 часа 30 минут. Саккари пять раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи. На счету Муховой — четыре эйса, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из 16.

В следующем раунде Мухова сразится с американкой Амандой Анисимовой (27).

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В статье: Мария Саккари
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