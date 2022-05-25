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Людмила Киченок с Еленой Остапенко вышли в 1/16 финала Ролан Гаррос

Теннис
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Отличный матч

Людмила Киченок с Еленой Остапенко вышли в 1/16 финала Ролан Гаррос

фото - btu.org.ua

Новина українською

Украинская теннисистка Людмила Киченок в паре с латышкой Еленой Остапенко вышли во второй раунд парного разряда Ролан Гаррос.

Дуэт в первом круге обыграл Эликсан Лешемья/Армони Тан.

WTA. 25 мая.

Людмила Киченок/Елена Остапенко – Эликсан Лешемья/Армони Тан 6:4, 6:2

В следующем раунде Киченок и Остапенко сыграют против китайского дуэта Хань Синьюнь/Чжу Линь.

В парной сетке Открытого чемпионата Франции сыграют еще три украинки – Ангелина Калинина, Марта Костюк и Надежда Киченок.

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В статье: Людмила Киченок
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