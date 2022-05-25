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Людмила Киченок с Еленой Остапенко вышли в 1/16 финала Ролан Гаррос
Отличный матч
фото - btu.org.ua
Украинская теннисистка Людмила Киченок в паре с латышкой Еленой Остапенко вышли во второй раунд парного разряда Ролан Гаррос.
Дуэт в первом круге обыграл Эликсан Лешемья/Армони Тан.
WTA. 25 мая.
Людмила Киченок/Елена Остапенко – Эликсан Лешемья/Армони Тан 6:4, 6:2
В следующем раунде Киченок и Остапенко сыграют против китайского дуэта Хань Синьюнь/Чжу Линь.
В парной сетке Открытого чемпионата Франции сыграют еще три украинки – Ангелина Калинина, Марта Костюк и Надежда Киченок.
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