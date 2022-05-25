Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Молчанов не смог выйти во второй круг парного разряда
В решающем сете украинец и его напарник не смогли переломить ход матча в свою пользу
Фото: tennisua.org
Украинский теннисист Денис Молчанов покидает парный разряд Открытого чемпионата Франции по теннису.
В первом круге украинец с Франком Шкугором из Хорватии уступил французам Бенжамену Бонзи и Артуру Риндеркнеху.
Теннисисты провели на корте 2 часа и 5 минут.
Роллан Гаррос. Первый круг парного разряда
Денис Молчанов/Франко Шкугор - БенжаменБонзи / АртурРиндеркнех - 3:6, 6:3, 6:7(4)
Следующим соперником Бронзи и Риндеркнеха станет Пуц и Винус.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- "Какой котел? Подумайте о людях". Глава Луганской ОВА – о трассе Лисичанск-Бахмут
- Еще двенадцать воздушных целей. Генштаб обновил данные о потерях россиян на войне в Украине
- Жертвы, раненые, разрушения. Опубликованы подробности ракетных ударов россиян по Запорожью
- Юрий Сапронов: Андрей Шевченко в первый месяц войны звонил мне по два раза в день
- Принц Чарльз получил в подарок украинскую марку про русский военный корабль. ФОТО
- В США выпустили комикс про путь Владимира Зеленского. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet