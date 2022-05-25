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Молчанов не смог выйти во второй круг парного разряда

Теннис
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В решающем сете украинец и его напарник не смогли переломить ход матча в свою пользу

Молчанов не смог выйти во второй круг парного разряда

Фото: tennisua.org

Новина українською

Украинский теннисист Денис Молчанов покидает парный разряд Открытого чемпионата Франции по теннису.

В первом круге украинец с Франком Шкугором из Хорватии уступил французам Бенжамену Бонзи и Артуру Риндеркнеху.

Теннисисты провели на корте 2 часа и 5 минут.

Роллан Гаррос. Первый круг парного разряда

Денис Молчанов/Франко Шкугор - БенжаменБонзи / АртурРиндеркнех - 3:6, 6:3, 6:7(4)

Следующим соперником Бронзи и Риндеркнеха станет Пуц и Винус.

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В статье: Денис Молчанов
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