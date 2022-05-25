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Джокович во втором круге одержал победу над Молчан

Теннис
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Серб легко справился с соперником

Джокович во втором круге одержал победу над Молчан

Фото: The Denver Channel

Новина українською

20-кратный чемпион турниров "Большого шлема", первая ракетка мира серб Новак Джокович уверенно преодолел второй круг Открытого чемпионата Франции – 2022.

Джокович обыграл представителя Словакии Алекса Молчана.

Новак Джокович - Алекс Молчан 6:2, 6:3, 7:6 (7:4)

Встреча продлилась 2 часа 18 минут. Джокович 10 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Молчана — четыре эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

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В статье: Новак Джокович
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