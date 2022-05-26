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Спонсор Ролан Гаррос объявил о начале интересной акции

Теннис
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Компания Рено хочет развивать теннис

Спонсор Ролан Гаррос объявил о начале интересной акции

Новина українською

Новый спонсор "Ролан Гаррос", автомобильная компания "Рено" запустила благотворительную инициативу в рамках турнира.

Она призвана популяризировать теннис по Франции. Её суть заключается в том, что за каждое попадание теннисистов в трос при подаче на матчах "Ролан Гаррос" спонсор платит € 100 специальному фонду.

На эти деньги будут реконструированы или построены новые площадки в Париже для детей, желающих заниматься теннисом.

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В статье: Ролан Гаррос
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