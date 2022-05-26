Ангелина Калинина выиграла шесть геймов подряд, но не сумела пробиться в третий круг Ролан Гаррос

Ангелина Калинина завершила выступление в одиночном разряде турнира во Франции. В матче второго круга она уступила Джессике Пегуле из США.

Roland Garros. Париж, Франция. Второй круг

Ангелина Калинина (Украина) - Джессика Пегула (США, 11) 1:6, 7:5, 4:6

Украинская теннисистка потерпела третье поражение в пяти матчах против американки. Первый сет Калинина просто провалила и не смогла достойно ответить сопернице.

Уже во втором сете Калинина, уступая со счётом 1:5, выиграла шесть геймов подряд и при этом отыграла три матчбола Пегулы, Ангелина выиграла следующие три гейма и сравняла счёт.

В решающем отрезке матча в украинки не хватило сил и таким образом она покинула турнир.

Напомним, что по итогам выступления в одиночной сетке Калинина станет первой ракеткой Украины.