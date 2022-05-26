Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ангелина Калинина выиграла шесть геймов подряд, но не сумела пробиться в третий круг Ролан Гаррос
Украинка покидает турнир
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Ангелина Калинина завершила выступление в одиночном разряде турнира во Франции. В матче второго круга она уступила Джессике Пегуле из США.
Roland Garros. Париж, Франция. Второй круг
Ангелина Калинина (Украина) - Джессика Пегула (США, 11) 1:6, 7:5, 4:6
Украинская теннисистка потерпела третье поражение в пяти матчах против американки. Первый сет Калинина просто провалила и не смогла достойно ответить сопернице.
Уже во втором сете Калинина, уступая со счётом 1:5, выиграла шесть геймов подряд и при этом отыграла три матчбола Пегулы, Ангелина выиграла следующие три гейма и сравняла счёт.
В решающем отрезке матча в украинки не хватило сил и таким образом она покинула турнир.
Напомним, что по итогам выступления в одиночной сетке Калинина станет первой ракеткой Украины.
Популярное сейчас
- Источник назвал клуб, в который перейдет Ярмоленко
- Один погиб, другой - ранен: Воспитанники Шахтера воевали на стороне Л/ДНР
- Аргентинец, которого купил Манчестер Сити, забил шесть голов в матче Либертадорес - ВИДЕО
- Две красавицы: Марта Костюк на фоне Эйфелевой башни. Фото
- В США выпустили комикс про путь Владимира Зеленского. ФОТО
- В Финляндии выпустили пиво по случаю вступления страны в НАТО. ФОТО