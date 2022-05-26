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Киченок и Олару покидают Ролан Гаррос на старте турнира

Теннис
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Не хватило сил

Киченок и Олару покидают Ролан Гаррос на старте турнира

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Надежда Киченок в паре с Ралукой Олару завершила выступление на Открытом чемпионате Франции

Roland Garros. Париж, Франция. Первый круг

Надежда Киченок/Ралука Олару (Украина/Румыния) - Виктория Голубич/Жиль Тайхманн (Швейцария)7:6(9), 4:6, 6:7(7)

Матч получился очень интересным и интригующим. В решающем сете теннисистки проигрывали со счётом 3:5, затем выиграли три гейма подряд, но не реализовали матчбол перед тай-брейком.

Отметим, Голубич и Тайхманн прервали серию из трёх поражений в совместных матчах.

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В статье: Надежда Киченок
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