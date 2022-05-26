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Ролан Гаррос. Костюк и Русе вышли во второй круг соревнований
Украинка и румынка добыли волевую победу
Фото: Fox News
Марта Костюк в паре с Еленой-Габриэлой Русе одержала победу в стартовом матче на турнире во Франции.
Roland Garros. Париж, Франция. Первый круг
Марта Костюк/Елена-Габриэла Русе (Украина/Румыния) - Магда Линетт/Бернарда Пера (Польша/США, 15) 3:6, 6:2, 6:3
Теннисистки одержали третью совместную победу. Линетт и Пера провели вместе третий турнир в сезоне и потерпели третье поражение кряду.
Следующими соперницами Костюк и Русе станут Саманта Маррей Шаран и Хизер Уотсон из Великобритании.
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