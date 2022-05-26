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Ролан Гаррос. Калинина покидает парный турнир
Украинка не смогла выйти в следующий круг
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Калинина и Бенчич уступили на старте Ролан Гаррос. Украинско-швейцарская пара не смогла обыграть в первом круге Эмину Бекташ и Тару Мур
Roland Garros. Париж. Первый круг
Ангелина Калинина/Белинда Бенчич (Украина/Швейцария) - Эмина Бекташ/Тара Мур (США/Великобритания) 5:7, 5:7
Бенчич и Калинина провели второй совместный турнир в этом году. В апреле теннисистки дошли до полуфинала на турнире WTA 500 в Чарльстоне, который проходит на зелёном грунте.
Напомним, сегодня Калинина проиграла 11-й сеяной во втором круге одиночного турнира на Ролан Гаррос.
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