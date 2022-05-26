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Ролан Гаррос. Симона Халеп уступила 74-й ракетке мира

Теннис
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Румынская теннисистка не смогла настроится на матч

Ролан Гаррос. Симона Халеп уступила 74-й ракетке мира

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Румынская теннисистка Симона Халеп уступила в матче второго круга "Ролан Гаррос". Бывшая первая ракетка мира потерпела поражение в матче с китаянкой Чжэн Циньвэнь.

Ролан Гаррос. WTA

Симона Халеп - Чжэн Циньвэнь 6:2, 2:6, 1:6

Продолжительность матча составила 1 час 57 минут. 19-я ракетка мира Халеп сделала один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти. 74-я ракетка Циньвэнь трижды подала навылет, допустила три двойные ошибки и использовала пять брейк-пойнтов из семи.

В третьем круге турнира Циньвэнь сыграет с победителем матча Ализе Корне - Елена Остапенко.

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В статье: Симона Халеп
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