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Роллан Гаррос. Людмила Киченок одержала победу в миксте
Украинка остается в гонке за титул
Людмила Киченок стартовала с победы в парном смешанном разряде в рамках Открытого чемпионата Франции по теннису.
В первом круге украинка с бразильцем Рафаэлем Матосом обыграла Бернарда Пера/Мате Павич (США/Хорватия).
Роллан Гаррос. Первый круг микста
Людмила Киченок / Рафаэль Матос - Бернарда Пера / Мате Павич - 0:6, 6:1, 10-4
Напомним, сегодня Пера вместе с Магдой Линетта проиграла в первом круге парного турнира на Ролан Гаррос Марте Костюк и румынке Елене-Габриэле Русе.
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