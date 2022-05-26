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Роллан Гаррос. Людмила Киченок одержала победу в миксте

Теннис
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Украинка остается в гонке за титул

Роллан Гаррос. Людмила Киченок одержала победу в миксте

Новина українською

Людмила Киченок стартовала с победы в парном смешанном разряде в рамках Открытого чемпионата Франции по теннису.

В первом круге украинка с бразильцем Рафаэлем Матосом обыграла Бернарда Пера/Мате Павич (США/Хорватия).

Роллан Гаррос. Первый круг микста

Людмила Киченок / Рафаэль Матос - Бернарда Пера / Мате Павич - 0:6, 6:1, 10-4

Напомним, сегодня Пера вместе с Магдой Линетта проиграла в первом круге парного турнира на Ролан Гаррос Марте Костюк и румынке Елене-Габриэле Русе.

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В статье: Людмила Киченок
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