Роллан Гаррос. Людмила Киченок одержала победу в миксте

Людмила Киченок стартовала с победы в парном смешанном разряде в рамках Открытого чемпионата Франции по теннису.

В первом круге украинка с бразильцем Рафаэлем Матосом обыграла Бернарда Пера/Мате Павич (США/Хорватия).

Роллан Гаррос. Первый круг микста

Людмила Киченок / Рафаэль Матос - Бернарда Пера / Мате Павич - 0:6, 6:1, 10-4

Напомним, сегодня Пера вместе с Магдой Линетта проиграла в первом круге парного турнира на Ролан Гаррос Марте Костюк и румынке Елене-Габриэле Русе.