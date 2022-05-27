Определился первый участник 1/8 финала Ролан Гаррос

Стал известен первый участник матчей 1/8 финала Открытого чемпионата Франции. Им стал аргентинский теннисист Диего Шварцман, который в матче третьего круга разгромил болгарина Григора Димитрова.

Диего Шварцман - Григор Димитров 6:3, 6:1, 6:2

Продолжительность противостояния составила 2 часа 17 минут.

Шварцман не сделал ни одного эйса и четырежды ошибся на подаче. Он использовал восемь брейк-пойнтов из 20. Димитров четыре раза подал навылет и сделал три двойные ошибки. У него только два реализованных брейк-пойнта из девяти.

В 1/8 финала Шварцман сыграет или с победителем пары Новак Джокович - Аляж Беден.