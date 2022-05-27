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Федерация тенниса Украины определилась с местом проведения матча Кубка Дэвиса Украина - Венгрия
Соревнования стартуют 12 сентября
Фото: sport.ru
Федерация тенниса Украины достигла принципиальной договоренности с Литовским теннисным союзом о проведении матча Кубка Дэвиса между национальными сборными командами Украины и Венгрии в клубе "SEB Arena" (Вильнюс).
Матч состоится с 12 по 18 сентября 2022, точные даты противостояния будут определены впоследствии по согласованию с ITF.
Ранее сборные Украины и Венгрии встречались трижды, мы ведем 2:1.
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Источник:sport.ua
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