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Федерация тенниса Украины определилась с местом проведения матча Кубка Дэвиса Украина - Венгрия

Теннис
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Соревнования стартуют 12 сентября

Федерация тенниса Украины определилась с местом проведения матча Кубка Дэвиса Украина - Венгрия

Фото: sport.ru

Новина українською

Федерация тенниса Украины достигла принципиальной договоренности с Литовским теннисным союзом о проведении матча Кубка Дэвиса между национальными сборными командами Украины и Венгрии в клубе "SEB Arena" (Вильнюс).

Матч состоится с 12 по 18 сентября 2022, точные даты противостояния будут определены впоследствии по согласованию с ITF.

Ранее сборные Украины и Венгрии встречались трижды, мы ведем 2:1.

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В статье: сборная Украины по теннису
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Источник:
sport.ua

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