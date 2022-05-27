Федерация тенниса Украины определилась с местом проведения матча Кубка Дэвиса Украина - Венгрия

Федерация тенниса Украины достигла принципиальной договоренности с Литовским теннисным союзом о проведении матча Кубка Дэвиса между национальными сборными командами Украины и Венгрии в клубе "SEB Arena" (Вильнюс).

Матч состоится с 12 по 18 сентября 2022, точные даты противостояния будут определены впоследствии по согласованию с ITF.

Ранее сборные Украины и Венгрии встречались трижды, мы ведем 2:1.