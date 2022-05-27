Организаторы Уимблдона не будут уменьшать призовые

Уимблдон не будет снижать призовые даже после заявлений ATP и WTA о снятии очков за турнир.

Об этом пишет журналист Джон Вертхейм.

"Меня заверили, что информация о том, что Уимблдон сократит нынешние призовые – чистая выдумка. Если бы больше внимания уделялось Украине и ужасному пути и меньше – семантике "выставки", цели всех сторон были бы лучше достигнуты", – написал Вертхейм в твиттере.

Отметим, что британцы отказались допускать к соревнованиям теннисистов из россии и беларуси из-за военного вторжения в Украину.