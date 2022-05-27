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Организаторы Уимблдона не будут уменьшать призовые
У страны есть деньги на проведение соревнований
Уимблдон не будет снижать призовые даже после заявлений ATP и WTA о снятии очков за турнир.
Об этом пишет журналист Джон Вертхейм.
"Меня заверили, что информация о том, что Уимблдон сократит нынешние призовые – чистая выдумка. Если бы больше внимания уделялось Украине и ужасному пути и меньше – семантике "выставки", цели всех сторон были бы лучше достигнуты", – написал Вертхейм в твиттере.
Отметим, что британцы отказались допускать к соревнованиям теннисистов из россии и беларуси из-за военного вторжения в Украину.
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