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Киченок и Костюк успешно преодолели второй круг Ролан Гаррос

Теннис
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В парном разряде украинки продолжают демонстрировать хорошую игру

Киченок и Костюк успешно преодолели второй круг Ролан Гаррос

Фото: Fox News

Новина українською

Украинские теннисистки Марта Костюк и Людмила Киченок одержали победу в матче второго круга парного разряда в рамках Ролана Гарроса.

Людмила в паре с латвийкой Еленой Остапенко обыграла Хань Синьюнь и Чжу Линь.

В параллельном матче Костюк и Елена-Габриэла Русе из Румынии переиграли британок Саманту Маррей и Хезер Уотсон.

Роллан Гаррос. Второй круг

Людмила Киченок/Алена Остапенко - Хань Синьюнь/Чжу Линь - 0:6, 6:1, 6:2

Марта Костюк/Елена-Габриэла Русе- Саманта Маррей/Хезер Уотсон - 6:2, 7:6(6)

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В статье: Людмила Киченок
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