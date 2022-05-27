Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Киченок и Костюк успешно преодолели второй круг Ролан Гаррос
В парном разряде украинки продолжают демонстрировать хорошую игру
Фото: Fox News
Украинские теннисистки Марта Костюк и Людмила Киченок одержали победу в матче второго круга парного разряда в рамках Ролана Гарроса.
Людмила в паре с латвийкой Еленой Остапенко обыграла Хань Синьюнь и Чжу Линь.
В параллельном матче Костюк и Елена-Габриэла Русе из Румынии переиграли британок Саманту Маррей и Хезер Уотсон.
Роллан Гаррос. Второй круг
Людмила Киченок/Алена Остапенко - Хань Синьюнь/Чжу Линь - 0:6, 6:1, 6:2
Марта Костюк/Елена-Габриэла Русе- Саманта Маррей/Хезер Уотсон - 6:2, 7:6(6)
Популярное сейчас
- Новый сезон УПЛ состоится на территории Украины - журналист
- M777 грузятся в Канаде, FH 70 уже стреляют – появились детали по поводу гаубиц для ВСУ
- "Ходил как пьяный, глаза вылазили". Экс-голкипер Динамо - о ранении
- Серена Уильямс похвасталась новым платьем
- Сине-желтый плейлист. Песни, ставшие символами войны Украины за независимость
- Красотка дня. Екс-депутат парламента Норвегии уже три месяца воюет в Украине. ФОТО