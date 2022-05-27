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Рафаэль Надаль вышел в четвертый круг Ролан Гаррос

Теннис
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Испанец не проиграл ни одного сета

Рафаэль Надаль вышел в четвертый круг Ролан Гаррос

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

21-кратный чемпион турниров "Большого шлема" испанец Рафаэль Надаль уверенно вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции – 2022.

В матче третьего круга Надаль обыграл представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа.

Рафаэль Надаль - Ботик ван де Зандсхулп 6:3, 6:2, 6:4

Встреча продлилась 2 часа 9 минут. Надаль один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал шесть брейк-пойнтов из 12. На счету ван де Зандсхулпа — три эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

В следующем раунде соперником Надаля станет девятая ракетка мира из Канады Феликс Оже-Альяссим.

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В статье: Рафаэль Надаль
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