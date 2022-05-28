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Алькарас победным ходом шагает к первому титулу Grand Slam
Преодолена стадия 1/16 финала
Фото: ATP Tour
Молодой испанский теннисист, шестая ракетка мира Карлос Алькарас, вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции – Ролан Гаррос.
В поединке 1/16 финала он уверенно прошел американца Себастьяна Корду (АТР №30).
Счет матча 3-0 (6-4; 6-4; 6-2) в пользу победителя, в активе которого 1 подача на вылет, 24 виннера, 4 из 15 использованных брейков, 26 невынужденных и 1 двойная ошибка.
В поединке 1/8 финала Алькарас сыграет против представителя страны-террориста Карена Хачанова (АТР №21).
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