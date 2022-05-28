Счастье по методу Свитолиной: Элина и Гаэль во время семейного путешествия. Фото

Украинская теннисистка Элина Свитолина вместе со своим мужем, французом Гаэлем Монфисом отправились в небольшое семейное путешествие. Соответствующие фото наша спортсменка опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что Элина и Гаэль ожидают рождения дочери уже в октябре этого года.