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Костюк гуляет по вечернему Парижу после удачного матча на Ролан Гаррос. Фото

Теннис
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Украинка непревзойденная

Костюк гуляет по вечернему Парижу после удачного матча на Ролан Гаррос. Фото

фото - WTA

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк после выхода в 1/8 финала парного турнира Открытого чемпионата Франции – Ролан Гаррос прогулялась по вечернему Парижу. Соответствующее фото она разместила на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Свитолина показала фото из семейного путешествия.

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В статье: Марта Костюк
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