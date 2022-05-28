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Костюк гуляет по вечернему Парижу после удачного матча на Ролан Гаррос. Фото
Украинка непревзойденная
фото - WTA
Украинская теннисистка Марта Костюк после выхода в 1/8 финала парного турнира Открытого чемпионата Франции – Ролан Гаррос прогулялась по вечернему Парижу. Соответствующее фото она разместила на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее Свитолина
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