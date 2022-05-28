Свентек в двух сетах выходит в 1/8 финала Ролан Гаррос.

Польская теннисистка, первая ракетка мира Ига Свентек вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции – Ролан Гаррос.

В поединке 1/16 финала она одолела представительницу Черногории Данку Ковачич (WTA №95).

Счет встречи 2-0 (6-3; 7-5) в пользу триумфаторки матча, в активе которой 1 подача на вылет, 13 виннеров, 5 из 10 использованных брейков, 23 невынужденных и 0 двойных ошибок.

Свёнтек одержала свою 31 победу подряд. В матче 1/8 финала она сыграет против победительницы матча Шуань/Корне.