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Свентек в двух сетах выходит в 1/8 финала Ролан Гаррос.
Первая ракетка мира без поражений
Польская теннисистка, первая ракетка мира Ига Свентек вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции – Ролан Гаррос.
В поединке 1/16 финала она одолела представительницу Черногории Данку Ковачич (WTA №95).
Счет встречи 2-0 (6-3; 7-5) в пользу триумфаторки матча, в активе которой 1 подача на вылет, 13 виннеров, 5 из 10 использованных брейков, 23 невынужденных и 0 двойных ошибок.
Свёнтек одержала свою 31 победу подряд. В матче 1/8 финала она сыграет против победительницы матча Шуань/Корне.
Напомним, что ранее испанец Алькарас
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