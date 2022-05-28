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Джокович о Australian Open: Я не держу зла, что было то было

Теннис
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За такие деньги зла не держат

Джокович о Australian Open: Я не держу зла, что было то было

Фото: The Denver Channel

UA-Футбол
Новина українською

Первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал возможность снова сыграть на Открытом чемпионате Австралии после скандала с несделанной прививкой от коронавируса.

"Я слышал новости о том, что в Австралии сменилось правительство, но совершенно ничего не знаю о том, будет ли восстановлена ​​моя виза и могу ли я вернуться в Австралию. Конечно, я хотел бы вернуться туда и снова сыграть на Australian Open. Я не держу зла. Что было то было.

Если у меня будет возможность сыграть там, где я добился наибольших успехов на Больших Шлемах, то я с удовольствием вернусь. Посмотрим, как все сложится" – сказал он.

Напомним, что ранее Ига Свентек победила в 1/16 финала РГ.

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В статье: Новак Джокович
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