Свёнтек прокомментировала выход в 1/8 финала Ролан Гаррос

Первая ракетка мира, полька Ига Свентек прокомментировала выход в стадию 1/8 финала Открытого чемпионата Франции – Ролан Гаррос.

"Сегодня я чувствовала, как она (Данка Ковачич - прим) использовала силу моих ударов против меня и мне нужно было чуть-чуть подстроиться к этому и, конечно, я стала играть немного умнее. Во втором сете я немного поменяла свою тактику, чтобы играть менее рискованно, но потом допустила несколько ненужных ошибок, упустила свое преимущество с брейками. Я не совсем довольна этим, но вообще довольна игрой и тем, что смогла вернуться во втором сете.

Да я чувствовала, что в предыдущих матчах здесь я доминировала, а сегодня в какой-то момент поединка этого чувства не было. Так что ничего удивительного в том, что мне понадобилось немного времени, чтобы прийти в себя. Думаю поэтому я проиграла два гейма на своей подаче. Но в общем-то не могу сказать, что я забыла, как играть напряженные сеты – у меня были такие в Штутгарте, в Риме. Да возможно мне этого чуть-чуть не хватало, но я не забыла, как играть в таких условиях" – сказала она.

Напомним, что соперницей Иги в матче 1/8 финала станет представительница Китая Чжан Шуань.