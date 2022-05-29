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Марта Костюк выходит в четвертьфинал Ролан Гаррос

Теннис
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Поздравляем украинку

Марта Костюк выходит в четвертьфинал Ролан Гаррос

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк вместе со своей напарницей по команде румынкой Еленой-Габриэлой Русе вышли в 1/4 финала парного турнира Ролан Гаррос.

В матче 1/8 финала этот дуэт одолел американо-китайский дуэт Кэтрин Макнели / Чжан Шуай.

Счет матча 2-1 (4-6; 6-3; 6-4) в пользу победительниц матча, в активе которых 0 эйсов, 43 виннера, 6 из 18 использованных брейков, 39 невынужденных и 3 двойные ошибки.

В поединке 1/4 финала Костюк и Русе сыграют против победительниц встречи Муххамад/Шибахар – Киз/Таунсенд.

Напомним, что ранее Ига Свентек прокомментировала выход в 1/8 финала Ролан Гаррос.

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В статье: Марта Костюк Ролан Гаррос
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