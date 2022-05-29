Ролан Гаррос. Джокович – в четвертьфинале турнира

Ролан Гаррос, серб Новак Джокович обыграл аргентинца Диего Шварцмана в 1/8 финала французского турнира. В четвертьфинальном матче он сыграет против победителя пары Феликс Оже-Алиассим – Рафаэль Надаль.

До Шварцмана Новак обыграл словенца Альяза Бедене, словака Алекса Молчана и японца Йошихито Нишиоку. До этого Джокович выиграл также "Мастерс" в Риме. Всего у серба уже 9 побед подряд.

Грунт.

Новак Джокович (Сербия) – Диего Шварцман (Аргентина)

6:1|6:3|6:3