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Ролан Гаррос. Джокович – в четвертьфинале турнира

Теннис
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Новак без шансов вынес Диего Шварцмана

Ролан Гаррос. Джокович – в четвертьфинале турнира

Фото: Tennis World

UA-Футбол
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Ролан Гаррос, серб Новак Джокович обыграл аргентинца Диего Шварцмана в 1/8 финала французского турнира. В четвертьфинальном матче он сыграет против победителя пары Феликс Оже-Алиассим – Рафаэль Надаль.

До Шварцмана Новак обыграл словенца Альяза Бедене, словака Алекса Молчана и японца Йошихито Нишиоку. До этого Джокович выиграл также "Мастерс" в Риме. Всего у серба уже 9 побед подряд.

Грунт.

Новак Джокович (Сербия) – Диего Шварцман (Аргентина)

6:1|6:3|6:3

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В статье: Новак Джокович теннис Диего Шварцман Ролан Гаррос
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