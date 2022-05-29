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Ролан Гаррос. Киченок и Остапенко вышли в четвертьфинал парного турнира

Теннис
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Обыграли двух канадок

Ролан Гаррос. Киченок и Остапенко вышли в четвертьфинал парного турнира

фото - btu.org.ua

UA-Футбол
Новина українською

Ролан Гаррос, украинская теннисистка Людмила Киченок в паре с латвийкой Еленой Остапенко вышли в четвертьфинальную стадию французского турнира. В 1/8 финала они обыграли представительниц Канады Габриэлу Дабровски и Джулиану Олмос.

Ранее они обыграли Цинь-Юнь Хань и Лин Жу из Китая, а также Элизан Лекемию и Хармони Тан из Франции. В четвертьфинале Киченок и Остапенко сыграют с победительницами пары Марина Заневская / Кимберли Циммерманн – Латиша Чань / Саманта Стосур.

Грунт.

Людмила Киченок (Украина), Елена Остапенко (Латвия) – Габриэла Дабровски, Джулиана Олмос (обе – Канада)

6:4|4:6|7:5

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В статье: теннис Елена Остапенко Людмила Киченок Ролан Гаррос
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