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Ролан Гаррос. Киченок и Остапенко вышли в четвертьфинал парного турнира
Обыграли двух канадок
фото - btu.org.ua
Ролан Гаррос, украинская теннисистка Людмила Киченок в паре с латвийкой Еленой Остапенко вышли в четвертьфинальную стадию французского турнира. В 1/8 финала они обыграли представительниц Канады Габриэлу Дабровски и Джулиану Олмос.
Ранее они обыграли Цинь-Юнь Хань и Лин Жу из Китая, а также Элизан Лекемию и Хармони Тан из Франции. В четвертьфинале Киченок и Остапенко сыграют с победительницами пары Марина Заневская / Кимберли Циммерманн – Латиша Чань / Саманта Стосур.
Грунт.
Людмила Киченок (Украина), Елена Остапенко (Латвия) – Габриэла Дабровски, Джулиана Олмос (обе – Канада)
6:4|4:6|7:5
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