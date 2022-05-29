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Ролан Гаррос. Надаль обыграл Оже-Алиассима в 5 сетах

Теннис
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В четвертьфинале сыграет с Новаком Джоковичем

Ролан Гаррос. Надаль обыграл Оже-Алиассима в 5 сетах

Фото: We Are Tennis

UA-Футбол
Новина українською

Ролан Гаррос, испанец Рафаэль Надаль обыграл канадского теннисиста Феликса Оже-Алиассима в 1/8 финала турнира. В четвертьфинальном матче Надаль сыграет с сербом Новаком Джоковичем.

Для пятой ракетки мира это уже шестнадцатый выход в 1/4 финала Ролан Гаррос. Столько же и у Джоковича. Также в четвертьфинал вышел Александр Зверев, обыграв Бернабе Сапату Мираллеса.

Грунт.

Рафаэль Надаль (Испания) – Феликс Оже-Алиассим (Канада)

3:6|6:3|6:2|3:6|6:3

Александр Зверев (Германия) – Бернабе Сапата Мираллес (Испания)

7:6|7:5|6:3

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В статье: теннис Рафаэль Надаль Ролан Гаррос Феликс Оже Альяссим
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