Ролан Гаррос. Надаль обыграл Оже-Алиассима в 5 сетах

Ролан Гаррос, испанец Рафаэль Надаль обыграл канадского теннисиста Феликса Оже-Алиассима в 1/8 финала турнира. В четвертьфинальном матче Надаль сыграет с сербом Новаком Джоковичем.

Для пятой ракетки мира это уже шестнадцатый выход в 1/4 финала Ролан Гаррос. Столько же и у Джоковича. Также в четвертьфинал вышел Александр Зверев, обыграв Бернабе Сапату Мираллеса.

Грунт.

Рафаэль Надаль (Испания) – Феликс Оже-Алиассим (Канада)

3:6|6:3|6:2|3:6|6:3

Александр Зверев (Германия) – Бернабе Сапата Мираллес (Испания)

7:6|7:5|6:3