Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ролан Гаррос. Надаль обыграл Оже-Алиассима в 5 сетах
В четвертьфинале сыграет с Новаком Джоковичем
Фото: We Are Tennis
Ролан Гаррос, испанец Рафаэль Надаль обыграл канадского теннисиста Феликса Оже-Алиассима в 1/8 финала турнира. В четвертьфинальном матче Надаль сыграет с сербом Новаком Джоковичем.
Для пятой ракетки мира это уже шестнадцатый выход в 1/4 финала Ролан Гаррос. Столько же и у Джоковича. Также в четвертьфинал вышел Александр Зверев, обыграв Бернабе Сапату Мираллеса.
Грунт.
Рафаэль Надаль (Испания) – Феликс Оже-Алиассим (Канада)
3:6|6:3|6:2|3:6|6:3
Александр Зверев (Германия) – Бернабе Сапата Мираллес (Испания)
7:6|7:5|6:3
Популярное сейчас
- Два чемпиона Украины по кикбоксингу погибли в боях с российскими оккупантами
- Президент Таврии бросил клуб и стал коллаборантом. Пресс-атташе клуба устроился в Бундеслиге 2 и рассказал свою историю войны
- В Мелитополе собрался митинг в поддержку Украины. Люди одеты в сине-желтую символику и поют гимн
- Свёнтек прокомментировала выход в 1/8 финала Ролан Гаррос
- Королевская красота. Прекрасные жены и девушки футболистов мадридского Реала. ФОТО
- Принц Чарльз получил в подарок украинскую марку про русский военный корабль. ФОТО