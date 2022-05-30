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Эмма Радукану поделилась снимками с фотосессии

Теннис
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Теннисистка опубликовала фотографии в соцсети

Эмма Радукану поделилась снимками с фотосессии

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

12-я ракетка мира и победительница US Open 2021 года британская теннисистка Эмма Радукану поделилась в социальных сетях кадрами с фотосессии.

"Мы отснялись ещё в феврале, но я рада увидеть окончательный результат, появившийся на этой неделе", – написала спортсменка.

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В статье: Эмма Радукану
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