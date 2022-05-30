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Эмма Радукану поделилась снимками с фотосессии
Теннисистка опубликовала фотографии в соцсети
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
12-я ракетка мира и победительница US Open 2021 года британская теннисистка Эмма Радукану поделилась в социальных сетях кадрами с фотосессии.
"Мы отснялись ещё в феврале, но я рада увидеть окончательный результат, появившийся на этой неделе", – написала спортсменка.
tehee it takes a team! we shot this way back in feb so I was excited to see the final outcome this week ????????♡ @ELLEUK https://t.co/E5UBq46Ypd pic.twitter.com/5t34ibUb5S— Emma Raducanu (@EmmaRaducanu) May 30, 2022
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