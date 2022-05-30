Эмма Радукану поделилась снимками с фотосессии

12-я ракетка мира и победительница US Open 2021 года британская теннисистка Эмма Радукану поделилась в социальных сетях кадрами с фотосессии.

"Мы отснялись ещё в феврале, но я рада увидеть окончательный результат, появившийся на этой неделе", – написала спортсменка.