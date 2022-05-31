59-я ракетка мира стала первой полуфиналисткой Ролан Гаррос

Стала известна первая участница матчей 1/2 финала Открытого чемпионата Франции. Ей стала 59-я ракетка мира, итальянка Мартина Тревизан. Она обыграла канадку Лейлу Фернандес.

Мартина Тревизан - Лейла Фернандес 6:2, 6:7 (3:7), 6:3

Продолжительность противостояния составила 2 часа 19 минут.

На счету Тревизан один эйс, семь двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 14. У Фернандес ни одной подачи навылет и четыре двойные ошибки. Она использовала четыре брейк-пойнта из десяти.

В полуфинале соперницей Тревизан станет победительница противостояния Кори Гауфф — Слоан Стивенс.