Мартина Тревизан впервые вышла в полуфинал ТБШ

59-я ракетка мира, итальянская теннисистка Мартина Тревизан, которая обыграла канадку Лейлу Фернандес (18) в четвертьфинале "Ролан Гаррос", впервые в карьере вышла в полуфинал турнира "Большого шлема".

До этого лучшим результатом 28-летней Тревизан на мэйджорах был четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2020 года. Тогда она уступила будущей победительнице, Иге Свёнтек (Польша), которая в настоящее время является первой ракеткой мира.

В полуфинале соперницей Тревизан станет победительница противостояния Кори Гауфф — Слоан Стивенс