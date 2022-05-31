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Мартина Тревизан впервые вышла в полуфинал ТБШ
Теннисистка может побороться за свой первый трофей
59-я ракетка мира, итальянская теннисистка Мартина Тревизан, которая обыграла канадку Лейлу Фернандес (18) в четвертьфинале "Ролан Гаррос", впервые в карьере вышла в полуфинал турнира "Большого шлема".
До этого лучшим результатом 28-летней Тревизан на мэйджорах был четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2020 года. Тогда она уступила будущей победительнице, Иге Свёнтек (Польша), которая в настоящее время является первой ракеткой мира.
В полуфинале соперницей Тревизан станет победительница противостояния Кори Гауфф — Слоан Стивенс
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