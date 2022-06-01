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Надаль взял реванш у Джоковича. Обзор топ-четвертьфинала Ролан Гаррос

Теннис
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Видео ключевых моментов поединка

Надаль взял реванш у Джоковича. Обзор топ-четвертьфинала Ролан Гаррос

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль взял реванш у первой ракетки мира, Новака Джоковича, за поражение в прошлогоднем Открытом чемпионате Франции.

Поединок двух легенд современности длился более четырёх часов, включив в себя четыре сета. Лишь один из них остался за сербом, который таким образом не смог защитить титул победителя этого турнира.

Соперником Надаля в полуфинале станет немец Александр Зверев, а сама встреча состоится 3 июня. Вторая пара полуфиналистов турнира определится сегодня.

Ролан Гаррос. Четвертьфинал
Новак Джокович (Сербия) – Рафаэль Надаль (Испания) 1:3 (2:6; 6:4; 2:6; 6:7)

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В статье: Новак Джокович Рафаэль Надаль
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