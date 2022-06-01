Надаль взял реванш у Джоковича. Обзор топ-четвертьфинала Ролан Гаррос

Испанский теннисист Рафаэль Надаль взял реванш у первой ракетки мира, Новака Джоковича, за поражение в прошлогоднем Открытом чемпионате Франции.

Поединок двух легенд современности длился более четырёх часов , включив в себя четыре сета. Лишь один из них остался за сербом, который таким образом не смог защитить титул победителя этого турнира.

Соперником Надаля в полуфинале станет немец Александр Зверев, а сама встреча состоится 3 июня. Вторая пара полуфиналистов турнира определится сегодня.

Ролан Гаррос. Четвертьфинал

Новак Джокович (Сербия) – Рафаэль Надаль (Испания) 1:3 (2:6; 6:4; 2:6; 6:7)