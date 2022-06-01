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Надаль взял реванш у Джоковича. Обзор топ-четвертьфинала Ролан Гаррос
Видео ключевых моментов поединка
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Испанский теннисист Рафаэль Надаль взял реванш у первой ракетки мира, Новака Джоковича, за поражение в прошлогоднем Открытом чемпионате Франции.
Поединок двух легенд современности
Соперником Надаля в полуфинале станет немец Александр Зверев, а сама встреча состоится 3 июня. Вторая пара полуфиналистов турнира определится сегодня.
Ролан Гаррос. Четвертьфинал
Новак Джокович (Сербия) – Рафаэль Надаль (Испания) 1:3 (2:6; 6:4; 2:6; 6:7)
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