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Директор Ролан Гаррос: Сейчас мужской теннис привлекательнее

Теннис
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Все из-за того, что топ-теннисисток в женском теннисе не так много

Директор Ролан Гаррос: Сейчас мужской теннис привлекательнее

Новина українською

Директор "Ролан Гаррос", двукратная чемпионка турниров "Большого шлема" француженка Амели Моресмо объяснила, по какой причине на текущем турнире предпочтение отдаётся мужским матчам. Большинство женских матчей проводились первыми запусками, в то время как мужчины постоянно играли вечером, когда поток болельщиков более насыщен.

"Я сама женщина, бывшая теннисистка, но совершенно спокойно признаю, что сейчас мужской теннис привлекательнее.

Когда я каждый день составляла расписание, я постоянно смотрела, какой женский матч можно туда поставить. Соперничество или звезду, которую можно туда поставить. Оценивала эти параметры.

Честно, я каждый день об этом думала. Нет, не каждый день. Это неправильно. Но в большинстве случаев мы с командой на этом сосредотачивались. И было трудно найти такой матч", — сказала Моресмо на пресс-конференции.

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В статье: Ролан Гаррос
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