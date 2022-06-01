Марин Чилич выбил одного из лучших российских теннисистов с Ролан Гаррос

Двадцатая ракетка мира Марин Чилич обыграл россиянина Андрея Рублёва и вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции – 2022.

Марин Чилич - Андрея Рублёв 5:7, 6:3, 6:4, 3:6, 7:6 (10:2)

Встреча продлилась 4 часа 14 минут. Рублёв 15 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из восьми. На счету Чилича — 33 эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

За выход в финал "Ролан Гаррос" 33-летний Чилич сразится с победителем матча Каспером Рууд - Хольгер Руне.

Стоит отметить, что хорватский теннисист специализируется на обыграше российских теннисистов. Ранее он обыграл Даниила Медведева.