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Марин Чилич выбил одного из лучших российских теннисистов с Ролан Гаррос

Теннис
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Россиянам не место в турнирах ATP и WTA

Марин Чилич выбил одного из лучших российских теннисистов с Ролан Гаррос

Фото: Getty Images

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Двадцатая ракетка мира Марин Чилич обыграл россиянина Андрея Рублёва и вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции – 2022.

Марин Чилич - Андрея Рублёв 5:7, 6:3, 6:4, 3:6, 7:6 (10:2)

Встреча продлилась 4 часа 14 минут. Рублёв 15 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из восьми. На счету Чилича — 33 эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

За выход в финал "Ролан Гаррос" 33-летний Чилич сразится с победителем матча Каспером Рууд - Хольгер Руне.

Стоит отметить, что хорватский теннисист специализируется на обыграше российских теннисистов. Ранее он обыграл Даниила Медведева.

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В статье: Марин Чилич Андрей Рублев
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