Завацкая покидает турнир в Брешии

Украинская теннисистка Катарина потерпела поражение на турнире ITF W60 в Италии. В матче второго круга украинка в трех партиях проиграла Деспини Папамихаил из Греции.

Брешиа. Первый круг

Катарина Завацкая (Украина) - Деспина Папамихаил (Греция, 5) 6:0, 5:7, 4:6

Поединок продолжался 2 часа 50 минут. Украинка сделал шесть брейков и проиграла пять геймов на своей подаче, а также выиграла в целом за матч на 9 розыгрышей больше .

Завацкая второй раз в карьере проиграла матч, в котором выиграла сет с "баранкой". Греческая теннисистка сравняла счет в противостоянии с украинкой, взяв реванш за поражение на турнире ITF в Стамбуле в 2020 году.