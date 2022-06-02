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Завацкая покидает турнир в Брешии

Теннис
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Украинка не смогла пробится в следующий раунд

Завацкая покидает турнир в Брешии

Фото: Getty Images

Новина українською

Украинская теннисистка Катарина потерпела поражение на турнире ITF W60 в Италии. В матче второго круга украинка в трех партиях проиграла Деспини Папамихаил из Греции.

Брешиа. Первый круг
Катарина Завацкая (Украина) - Деспина Папамихаил (Греция, 5) 6:0, 5:7, 4:6

Поединок продолжался 2 часа 50 минут. Украинка сделал шесть брейков и проиграла пять геймов на своей подаче, а также выиграла в целом за матч на 9 розыгрышей больше .

Завацкая второй раз в карьере проиграла матч, в котором выиграла сет с "баранкой". Греческая теннисистка сравняла счет в противостоянии с украинкой, взяв реванш за поражение на турнире ITF в Стамбуле в 2020 году.

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В статье: Катарина Завацкая
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