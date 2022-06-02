Польская теннисистка Ига Свентек выбила россиянку в полуфинале Ролан Гаррос

Чемпионка "Ролан Гаррос" 2020 года, первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек одержала 34-ю победу подряд в туре.

Это произошло в полуфинале Открытого чемпионата Франции – 2022. 21-летняя Ига разгромила представительницу россии Дарью Касаткину со счётом 6:2, 6:1.

Серия побед Иги Свёнтек составляет 34 матча. Начиная с 2000 года в WTA-туре было только две серии длиннее – у Серены (34) и Винус Уильямс (35). Интересно, что Свёнтек повторит достижение Винус, только если выиграет "Ролан Гаррос".

За очередной титул Свёнтек сразится с победительницей матча Мартина Тревизан (Италия) – Кори Гауфф (США, 18).