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Польская теннисистка Ига Свентек выбила россиянку в полуфинале Ролан Гаррос
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Чемпионка "Ролан Гаррос" 2020 года, первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек одержала 34-ю победу подряд в туре.
Это произошло в полуфинале Открытого чемпионата Франции – 2022. 21-летняя Ига разгромила представительницу россии Дарью Касаткину со счётом 6:2, 6:1.
Серия побед Иги Свёнтек составляет 34 матча. Начиная с 2000 года в WTA-туре было только две серии длиннее – у Серены (34) и Винус Уильямс (35). Интересно, что Свёнтек повторит достижение Винус, только если выиграет "Ролан Гаррос".
За очередной титул Свёнтек сразится с победительницей матча Мартина Тревизан (Италия) – Кори Гауфф (США, 18).
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