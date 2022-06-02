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Надаль может пропустить Уимблдон

Теннис
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Его беспокоит старая травма

Надаль может пропустить Уимблдон

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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У 21-кратного чемпиона турниров "Большого шлема" испанца Рафаэля Надаля во время "Ролан Гаррос" — 2022 обострилась старая травма, пишет издание Deportes.Cuatro со ссылкой на члена команды теннисиста Марка Лопеса.

В последнее время Надаль якобы тренируется под обезболивающими.

"Это серьёзная, хроническая травма, но, я думаю, он сможет вести нормальную жизнь после завершения карьеры. Вы не можете отрицать возможности того, что он может завершить карьеру. После матча с Джоковичем он проснулся с небольшой болью, но мог нормально двигаться", — сказал Лопес.

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В статье: Рафаэль Надаль
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