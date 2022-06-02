Надаль может пропустить Уимблдон

У 21-кратного чемпиона турниров "Большого шлема" испанца Рафаэля Надаля во время "Ролан Гаррос" — 2022 обострилась старая травма, пишет издание Deportes.Cuatro со ссылкой на члена команды теннисиста Марка Лопеса.

В последнее время Надаль якобы тренируется под обезболивающими.

"Это серьёзная, хроническая травма, но, я думаю, он сможет вести нормальную жизнь после завершения карьеры. Вы не можете отрицать возможности того, что он может завершить карьеру. После матча с Джоковичем он проснулся с небольшой болью, но мог нормально двигаться", — сказал Лопес.