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Надаль может пропустить Уимблдон
Его беспокоит старая травма
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
У 21-кратного чемпиона турниров "Большого шлема" испанца Рафаэля Надаля во время "Ролан Гаррос" — 2022 обострилась старая травма, пишет издание Deportes.Cuatro со ссылкой на члена команды теннисиста Марка Лопеса.
В последнее время Надаль якобы тренируется под обезболивающими.
"Это серьёзная, хроническая травма, но, я думаю, он сможет вести нормальную жизнь после завершения карьеры. Вы не можете отрицать возможности того, что он может завершить карьеру. После матча с Джоковичем он проснулся с небольшой болью, но мог нормально двигаться", — сказал Лопес.
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