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Надаль рассказал, сыграет ли на Ролан Гаррос в 2023 году
Испанец не собирается останавливаться
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
21-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, что планирует выступить на Открытом чемпионате Франции 2023 года.
"Я уверен, я верю, что смогу вернуться. Я принимаю вещи такими, какие они есть. У меня нет никаких планов на то, чтобы это выглядело как прощание.
Мы продолжаем работать, чтобы найти решение в отношении моей травмы ноги. Я намерен вернуться на "Ролан Гаррос" в следующем году", — приводит слова Надаля Eurosport.
Сегодня, 3 июня, Надаль сыграет в полуфинале Открытого чемпионата Франции.
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