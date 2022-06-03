Надаль рассказал, сыграет ли на Ролан Гаррос в 2023 году

21-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, что планирует выступить на Открытом чемпионате Франции 2023 года.

"Я уверен, я верю, что смогу вернуться. Я принимаю вещи такими, какие они есть. У меня нет никаких планов на то, чтобы это выглядело как прощание.

Мы продолжаем работать, чтобы найти решение в отношении моей травмы ноги. Я намерен вернуться на "Ролан Гаррос" в следующем году", — приводит слова Надаля Eurosport.

Сегодня, 3 июня, Надаль сыграет в полуфинале Открытого чемпионата Франции.