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Надаль рассказал, сыграет ли на Ролан Гаррос в 2023 году

Теннис
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Испанец не собирается останавливаться

Надаль рассказал, сыграет ли на Ролан Гаррос в 2023 году

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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21-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, что планирует выступить на Открытом чемпионате Франции 2023 года.

"Я уверен, я верю, что смогу вернуться. Я принимаю вещи такими, какие они есть. У меня нет никаких планов на то, чтобы это выглядело как прощание.

Мы продолжаем работать, чтобы найти решение в отношении моей травмы ноги. Я намерен вернуться на "Ролан Гаррос" в следующем году", — приводит слова Надаля Eurosport.

Сегодня, 3 июня, Надаль сыграет в полуфинале Открытого чемпионата Франции.

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В статье: Рафаэль Надаль
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