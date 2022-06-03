Людмила Киченок не смогла выйти в финал парного разряда Ролан Гаррос

Людмила Киченок покидает парный разряд Открытого чемпионата Франции по теннису.

В полуфинальном матче украинка в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии проиграла француженкам Каролин Гарсии и Кристине Младенович.

Роллан Гаррос. Полуфинал

Людмила Киченок / Алена Остапенко – Каролин Гарсия / Кристина Младенович – 6:2, 4:6, 2:6

Киченок и Остапенко удачно провели первый сет, сделав три брейка – 6:2. Во втором сете они проиграли две собственные подачи и уступили 4:6. После длительной паузы из-за дождя соперницы смогли выиграть третий сет со счетом 6:2.

Напомним, что Людмила впервые в карьере добралась до полуфинала парного разряда на турнире Grand Slam.