Ига Швёнтек победила на Ролан Гаррос

Ролан Гаррос, польская теннисистка Ига Швёнтек победила в финале турнира "Большого шлема" против американки Кори Гауфф. Для польки эта победа стала уже второй на соревнованиях Ролан Гаррос: она также побеждала в 2020 году.

Также для Швёнтек сегодняшняя победа стала уже 35 подряд. В последний раз она проигрывала еще в январе, в финале "Australia Open" против Даниэллы Коллинс. Эта серия является уже седьмой самой продолжительной в истории женского тенниса.

Грунт.

Ига Швёнтек (Польша) – Кори Гауфф (США)

6:1|6:3