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Ига Швёнтек победила на Ролан Гаррос
У польки уже 35 побед подряд
Фото: Sporting News
Ролан Гаррос, польская теннисистка Ига Швёнтек победила в финале турнира "Большого шлема" против американки Кори Гауфф. Для польки эта победа стала уже второй на соревнованиях Ролан Гаррос: она также побеждала в 2020 году.
Также для Швёнтек сегодняшняя победа стала уже 35 подряд. В последний раз она проигрывала еще в январе, в финале "Australia Open" против Даниэллы Коллинс. Эта серия является уже седьмой самой продолжительной в истории женского тенниса.
Грунт.
Ига Швёнтек (Польша) – Кори Гауфф (США)
6:1|6:3
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