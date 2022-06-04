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Ига Швёнтек победила на Ролан Гаррос

Теннис
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У польки уже 35 побед подряд

Ига Швёнтек победила на Ролан Гаррос

Фото: Sporting News

UA-Футбол
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Ролан Гаррос, польская теннисистка Ига Швёнтек победила в финале турнира "Большого шлема" против американки Кори Гауфф. Для польки эта победа стала уже второй на соревнованиях Ролан Гаррос: она также побеждала в 2020 году.

Также для Швёнтек сегодняшняя победа стала уже 35 подряд. В последний раз она проигрывала еще в январе, в финале "Australia Open" против Даниэллы Коллинс. Эта серия является уже седьмой самой продолжительной в истории женского тенниса.

Грунт.

Ига Швёнтек (Польша) – Кори Гауфф (США)

6:1|6:3

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В статье: Ролан Гаррос Кори Гауфф Ига Швёнтек
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