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Ролан Гаррос. Стали известны победители парного турнира
Одному из победителей – 40 лет, это рекорд турниров Большого шлема
Фото: ATP Tour
Ролан Гаррос, нидерландец Жан-Жульен Роер в паре с сальвадорцем Марсело Аревало победили в финальном матче парного турнира. Они обыграли хорвата Ивана Додига и американца Остина Крайчека.
Жан-Жульен Роер установил возрастной рекорд для победителей турниров Большого шлема, выиграв соревнование в возрасте 40 лет. Марсело Аревало же стал первым в истории победителем ТБШ родом из Центральной Америки.
Грунт.
Жан-Жульен Роер (Нидерланды), Марсело Аревало (Сальвадор) – Иван Додиг (Хорватия), Остин Крайчек (США)
6:7|7:6|6:3
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