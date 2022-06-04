Ролан Гаррос. Стали известны победители парного турнира

Ролан Гаррос, нидерландец Жан-Жульен Роер в паре с сальвадорцем Марсело Аревало победили в финальном матче парного турнира. Они обыграли хорвата Ивана Додига и американца Остина Крайчека.

Жан-Жульен Роер установил возрастной рекорд для победителей турниров Большого шлема, выиграв соревнование в возрасте 40 лет. Марсело Аревало же стал первым в истории победителем ТБШ родом из Центральной Америки.

Грунт.

Жан-Жульен Роер (Нидерланды), Марсело Аревало (Сальвадор) – Иван Додиг (Хорватия), Остин Крайчек (США)

6:7|7:6|6:3