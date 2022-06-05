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Свитолина поздравила Свентек с победой на Ролан Гаррос. Фото
Наши лучшие пожелания
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина поздравила свою польскую коллегу, первую ракетку планеты Игу Свентек с
Напомним, что ранее
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