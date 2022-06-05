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Свитолина поздравила Свентек с победой на Ролан Гаррос. Фото

Теннис
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Свитолина поздравила Свентек с победой на Ролан Гаррос. Фото

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Украинская теннисистка Элина Свитолина поздравила свою польскую коллегу, первую ракетку планеты Игу Свентек с победой на Ролан Гаррос. Соответствующий пост наша спортсменка опубликовала на своей странице в Instagram.

Свитолина поздравила Свентек с победой на Ролан Гаррос. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее стали известны победители парного турнира РГ.

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В статье: Элина Свитолина Ига Свёнтек
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